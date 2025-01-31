ВСУ пытаются атаковать нефтезавод на юге Волгограда
SHOT: Взрывы раздались в районе НПЗ на юге Волгограда
Жители Волгограда сообщили о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе областной столицы. По данным SHOT, там располагается нефтезавод, который стал целью украинских беспилотников.
Незадолго до звуков работы ПВО очевидцы также слышали вражеские дроны. Они пролетели в сторону НПЗ около 03:00, рассказали жители Telegram-каналу. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
Беспилотники несколькими часами ранее были уничтожены и над Воронежской областью. Обломки одного из них ранили местного жителя.
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