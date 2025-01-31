ВСУ пытаются атаковать нефтезавод на юге Волгограда

Жители Волгограда сообщили о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе областной столицы. По данным SHOT, там располагается нефтезавод, который стал целью украинских беспилотников.

Незадолго до звуков работы ПВО очевидцы также слышали вражеские дроны. Они пролетели в сторону НПЗ около 03:00, рассказали жители Telegram-каналу. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.