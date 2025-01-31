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31 января, 02:04

ВСУ пытаются атаковать нефтезавод на юге Волгограда

SHOT: Взрывы раздались в районе НПЗ на юге Волгограда

Жители Волгограда сообщили о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе областной столицы. По данным SHOT, там располагается нефтезавод, который стал целью украинских беспилотников.

Незадолго до звуков работы ПВО очевидцы также слышали вражеские дроны. Они пролетели в сторону НПЗ около 03:00, рассказали жители Telegram-каналу. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Силы ПВО за два часа уничтожили 17 украинских дронов над Россией
Силы ПВО за два часа уничтожили 17 украинских дронов над Россией

Беспилотники несколькими часами ранее были уничтожены и над Воронежской областью. Обломки одного из них ранили местного жителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Илья Пушкарев
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