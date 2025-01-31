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31 января, 11:01

Дрон ВСУ рухнул прямо на автомобиль на трассе под Воронежем, ранен водитель

SHOT: Беспилотник ВСУ упал прямо на машину на трассе М-4 «Дон», ранен водитель

Водитель из Кабардино-Балкарии, перевозивший стройматериалы, пострадал при атаке ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня ночью БПЛА рухнул на трассу в Воронежской области под Богучаром. Пострадал один человек — водитель фуры — ему повредило коленный сустав. Мужчина самостоятельно обратился в районную больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами РФ. Из всех нейтрализованных целей 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью, ещё восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской. В Ярославской области были сбиты четыре БПЛА, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.

Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтезаводы в двух российских городах
Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтезаводы в двух российских городах
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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Наталья Демьянова
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