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31 января, 21:51

Нижегородское предприятие «Сибур-Кстово» приостановило отгрузку после атаки БПЛА

Нижегородское нефтехимическое предприятие «Сибур-Кстово» сообщило о приостановке отгрузки продукции на время устранения последствий падения обломков сбитого украинского БПЛА. Основные установки завода переведены в резервный режим.

«После завершения работ сотрудников МЧС и других профильных служб будет проведена оценка состояния оборудования, выполнены необходимые ремонты и другие мероприятия», — добавила пресс-служба «Сибур-Кстово».

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Напомним, пожар разгорелся на территории «Сибур-Кстово» 29 января после падения вражеского беспилотника. Ликвидировать возгорание сотрудникам МЧС удалось лишь спустя два дня.

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VK / Сибур в Нижегородской области

Антон Голыбин
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