Пожар после атаки БПЛА на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня

Пожарные успешно справились с открытым горением на заводе «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, которое произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом информировала пресс-служба правительства региона.

«По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на данный момент ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.