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Регион
31 января, 17:47

Пожар после атаки БПЛА на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня

Пожарные успешно справились с открытым горением на заводе «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, которое произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом информировала пресс-служба правительства региона.

«По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на данный момент ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 января сообщалось, что обломки БПЛА упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области. В результате на предприятии начался пожар. Благо, обошлось без пострадавших.

Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны
Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / prapann

Наталья Демьянова
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