Пожар после атаки БПЛА на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня
Пожарные успешно справились с открытым горением на заводе «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, которое произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом информировала пресс-служба правительства региона.
«По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на данный момент ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.
Напомним, 29 января сообщалось, что обломки БПЛА упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области. В результате на предприятии начался пожар. Благо, обошлось без пострадавших.
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