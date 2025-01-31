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31 января, 05:11

Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре в хостеле на северо-западе Москвы

Спасатели МЧС России вывели из горящего хостела на северо-западе Москвы 60 человек. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства и продемонстрировали кадры с места тушения возгорания.

Площадь возгорания в административном здании на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Видео © VK / МЧС России

«Огонь на 2 000 квадратах тушат 130 специалистов и 37 единиц техники. До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 300 человек», — добавили в ведомстве.

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Напомним, что крупный пожар начался в Москве ранним утром 31 января. Загорелось одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода, где сейчас располагается хостел. По данным МЧС, произошло частичное обрушение крыши. К тушению привлечён пожарный поезд. Причины возгорания неизвестны.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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