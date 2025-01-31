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31 января, 03:39

В Москве тушат административное здание, огонь охватил 1,5 тысячи квадратов

Двухэтажное административное здание загорелось в Москве ранним утром 31 января. Площадь пожара уже достигла около 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Эвакуированы порядка 50 человек. Произошло частичное обрушение крыши», — говорится в публикации.

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Ранее в ЯНАО произошло возгорание в общежитии с вахтовиками. Пламя распространилось на 200 квадратных метров. К тушению были привлечены 18 человек и шесть единиц спецтехники. Из Ноябрьска выдвинулись дополнительные силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Тимур Хингеев
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