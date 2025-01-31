В Москве тушат административное здание, огонь охватил 1,5 тысячи квадратов

Двухэтажное административное здание загорелось в Москве ранним утром 31 января. Площадь пожара уже достигла около 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Ранее в ЯНАО произошло возгорание в общежитии с вахтовиками. Пламя распространилось на 200 квадратных метров. К тушению были привлечены 18 человек и шесть единиц спецтехники. Из Ноябрьска выдвинулись дополнительные силы.