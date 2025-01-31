Турецкие власти закрыли 50 отелей в Анталье после пожара в провинции Болу

Турецкие власти закрыли полсотни гостиниц в Анталье после смертельного пожара в отеле Grand Kartal в провинции Болу. Об этом СМИ рассказал глава муниципалитета Муратпаша Умит Уйсал.

По словам чиновника, отели опечатывают из-за выявления нарушений. К ним относятся как несоблюдение мер пожарной безопасности, так и отсутствие лицензий на деятельность.