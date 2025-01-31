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31 января, 03:15

Турецкие власти закрыли 50 отелей в Анталье после пожара в провинции Болу

Турецкие власти закрыли полсотни гостиниц в Анталье после смертельного пожара в отеле Grand Kartal в провинции Болу. Об этом СМИ рассказал глава муниципалитета Муратпаша Умит Уйсал.

По словам чиновника, отели опечатывают из-за выявления нарушений. К ним относятся как несоблюдение мер пожарной безопасности, так и отсутствие лицензий на деятельность.

«По итогам проверок по линии Минтуризма мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов», — поделился Уйсал с местным телеканалом NTV.

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Напомним, что 12-этажный отель Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции загорелся 21 января. Жертвами трагедии стали минимум 76 человек. Владельца комплекса задержали, но он обвинил в произошедшем персонал: шеф-повара, электрика и охранников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Boris Stroujko

Антон Голыбин
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