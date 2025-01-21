Количество погибших из-за пожара на курорте в Турции достигло 76 человек

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что число жертв пожара в гостинице на курорте Карталкая увеличилось до 76. Ранее называлось 66 погибших.

«На данный момент известно о 76 погибших. Личности 52 из них установлены. Родственникам переданы тела 45 жертв», — заявил министр.