Количество погибших из-за пожара на курорте в Турции достигло 76 человек
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что число жертв пожара в гостинице на курорте Карталкая увеличилось до 76. Ранее называлось 66 погибших.
«На данный момент известно о 76 погибших. Личности 52 из них установлены. Родственникам переданы тела 45 жертв», — заявил министр.
Али Ерликая также отметил, что в рамках расследования задержаны 9 человек.
Напомним, пожар на курорте Карталкая в Турции начался в ресторане 12-этажного отеля Grand Kartal. Огонь быстро распространился по деревянному зданию, в итоге десятки человек погибли, более 50 пострадали. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану из-за случившегося.
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