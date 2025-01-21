Тела уже 66 погибших нашли на пепелище отеля на горнолыжном курорте в Турции

В Турции увеличилось до 66 количество погибших в результате мощнейшего пожара, охватившего гостиницу горнолыжного курорта. Пострадавших на данный момент насчитывается 51 человек. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на главу МВД Али Ерликая.

«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», — подчеркнул он. Чиновник добавил, что отель был построен ещё в 1974 году и в нём много деревянных элементов, в том числе из дерева сделаны даже лестницы для эвакуации на случай ЧП.