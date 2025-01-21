Тела уже 66 погибших нашли на пепелище отеля на горнолыжном курорте в Турции
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции выросло до 66
Пожар на горнолыжном курорте в турецком городе Болу. Фото © ntv
В Турции увеличилось до 66 количество погибших в результате мощнейшего пожара, охватившего гостиницу горнолыжного курорта. Пострадавших на данный момент насчитывается 51 человек. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на главу МВД Али Ерликая.
«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», — подчеркнул он. Чиновник добавил, что отель был построен ещё в 1974 году и в нём много деревянных элементов, в том числе из дерева сделаны даже лестницы для эвакуации на случай ЧП.
Постояльцы рассказали телеканалу Ekol TV, что гостиница не была оборудована ни пожарной сигнализацией, ни детекторами дыма, поэтому многие находившиеся внутри попросту не сразу поняли, что началось возгорание. А деревянные лестницы быстро охватил огонь, что заставило гостей курорта прыгать из окон или спускаться по простыням. Сейчас информация о пострадавших россиянах в посольство РФ не поступала.
Ранее Life.ru рассказывал, что в турецкой провинции Болу произошёл пожар в отеле на горнолыжном курорте. Огонь распространялся из ресторана деревянного здания. В гостинице проживало 237 постояльцев. Изначально сообщалось, что погибли 10 человек, ещё 32 получили травмы. Причины трагедии выясняются.