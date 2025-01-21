Увеличилось число жертв страшного пожара на турецком горнолыжном курорте

Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая (провинция Болу) в Турции унёс 10 жизней, ещё 32 человека пострадали. Об этом сообщила глава МВД республики Али Ерликая.

Пожар в отеле. Видео © X / burgemrah

Губернатор провинции Болу отметил в эфире телеканала TRT Haber, что пожар практически удалось локализовать. Сейчас прокуратура выясняет причины и обстоятельства случившегося.