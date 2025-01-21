Увеличилось число жертв страшного пожара на турецком горнолыжном курорте
Число жертв пожара на турецком горнолыжном курорте Карталкая достигло 10
Пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая (провинция Болу) в Турции унёс 10 жизней, ещё 32 человека пострадали. Об этом сообщила глава МВД республики Али Ерликая.
Пожар в отеле. Видео © X / burgemrah
Губернатор провинции Болу отметил в эфире телеканала TRT Haber, что пожар практически удалось локализовать. Сейчас прокуратура выясняет причины и обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru рассказывал, что в турецкой провинции Болу произошёл пожар в отеле на горнолыжном курорте. Огонь распространялся из ресторана деревянного здания. В гостинице проживало 237 человек, из-за каникул заполняемость там составила 80-90 процентов.