Пожар охватил 12-этажный отель на горнолыжном курорте в Турции: много погибших и раненых
CNN: При пожаре на курорте Карталкая в Турции погибли 6 человек, 31 пострадал
Шесть человек погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком городе Болу. Губернатор Болу Абдулазиз Айдын объявил, что также в результате ЧП 31 человек получил ранения.
Пожар на горнолыжном курорте в турецком городе Болу. Фото © ntv
«По последним данным, в результате пожара погибли 6 наших граждан, 31 пострадал, состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжёлом состоянии», — сказал губернатор.
Пожар начался в ресторане 12-этажного деревянного отеля Grand Kartal и быстро распространялся. В гостинице проживало 237 человек, из-за каникул заполняемость там составила 80-90 процентов. До прибытия спасателей персонал начал выводить людей из отеля. Эвакуированные отдыхающие на время размещаются в 4 гостиницах в центре, пожарные расчёты Болу и Гереде продолжают работу по тушению возгорания. Российское посольство в Турции заявило, что на данный момент не получало информацию о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате инцидента.
Ранее Life.ru рассказал, что в Курской области из-за пожара погибли два ребёнка. В посёлке Черемисиново началось возгорание на части двухквартирного дома. В ходе тушения были найдены тела двух мальчиков. Старшему было три года, а младшему — год.