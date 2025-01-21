Пожар охватил 12-этажный отель на горнолыжном курорте в Турции: много погибших и раненых

Шесть человек погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком городе Болу. Губернатор Болу Абдулазиз Айдын объявил, что также в результате ЧП 31 человек получил ранения.

Пожар на горнолыжном курорте в турецком городе Болу. Фото © ntv

«По последним данным, в результате пожара погибли 6 наших граждан, 31 пострадал, состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжёлом состоянии», — сказал губернатор.

Пожар начался в ресторане 12-этажного деревянного отеля Grand Kartal и быстро распространялся. В гостинице проживало 237 человек, из-за каникул заполняемость там составила 80-90 процентов. До прибытия спасателей персонал начал выводить людей из отеля. Эвакуированные отдыхающие на время размещаются в 4 гостиницах в центре, пожарные расчёты Болу и Гереде продолжают работу по тушению возгорания. Российское посольство в Турции заявило, что на данный момент не получало информацию о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате инцидента.