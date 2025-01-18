Пожар в Курской области унёс жизни двоих детей
Двое детей погибли в результате пожара в посёлке Черемисиново Курской области. Подробностями трагедии с журналистами поделилась пресс-служба МЧС.
Как сообщили в ведомстве, загорелась часть двухквартирного дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили безжизненные тела двух мальчиков. Старшему было три года, а младшему — всего год.
На месте происшествия работали 12 специалистов МЧС и четыре единицы техники.
Ранее в результате возгорания в цеху по производству мебели в Южно-Сахалинске погиб мужчина. С пожаром на площади 900 квадратных метров боролись 28 спасателей и 11 единиц техники.
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