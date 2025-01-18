Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 19:55

Пожар в Курской области унёс жизни двоих детей

Двое детей погибли в результате пожара в посёлке Черемисиново Курской области. Подробностями трагедии с журналистами поделилась пресс-служба МЧС.

Как сообщили в ведомстве, загорелась часть двухквартирного дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили безжизненные тела двух мальчиков. Старшему было три года, а младшему — всего год.

На месте происшествия работали 12 специалистов МЧС и четыре единицы техники.

В Богородске потушили пожар в многоквартирном доме после взрыва газа
В Богородске потушили пожар в многоквартирном доме после взрыва газа

Ранее в результате возгорания в цеху по производству мебели в Южно-Сахалинске погиб мужчина. С пожаром на площади 900 квадратных метров боролись 28 спасателей и 11 единиц техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Анатолий Цейко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar