Пожар в Курской области унёс жизни двоих детей

Двое детей погибли в результате пожара в посёлке Черемисиново Курской области. Подробностями трагедии с журналистами поделилась пресс-служба МЧС.

Как сообщили в ведомстве, загорелась часть двухквартирного дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили безжизненные тела двух мальчиков. Старшему было три года, а младшему — всего год.

На месте происшествия работали 12 специалистов МЧС и четыре единицы техники.