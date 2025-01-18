В Богородске потушили пожар в многоквартирном доме после взрыва газа

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме Богородска, который начался после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Нижегородской области.

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 124 человека и 35 единиц техники, в том числе 56 человек, 14 единиц техники от МЧС.

Ликвидированный пожар в доме в Богородске после взрыва газа. Видео © Предоставлено пресс-службой МЧС России