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17 января, 22:07

В Богородске потушили пожар в многоквартирном доме после взрыва газа

Разрушения в доме Богородска после взрыва газа. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Разрушения в доме Богородска после взрыва газа. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме Богородска, который начался после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Нижегородской области.

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 124 человека и 35 единиц техники, в том числе 56 человек, 14 единиц техники от МЧС.

Ликвидированный пожар в доме в Богородске после взрыва газа. Видео © Предоставлено пресс-службой МЧС России

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Взрыв был такой силы, что повредил крышу и разрушил межквартирные перегородки.

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Напомним, взрыв газа произошёл в жилом доме Богородска на улице Огарёва вечером 17 января. Пожарные успели спасти из огня семь человек, еще 16 жильцов были эвакуированы. Погиб один человек, ещё один житель дома пострадал.

Лия Мурадьян
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