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Регион
17 января, 19:18

В результате взрыва газа и пожара в доме в Богородске есть погибший

Один человек погиб в результате взрыва газа в городе Богородске Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

К данному моменту спасателям удалось локализовать пожар на 250 квадратах. Из здания эвакуированы 16 человек, спасены ещё семеро. Пострадал один житель.

Дом в Богородске, где произошёл взрыв газа. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

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Напомним, взрыв газа произошёл в жилом доме Богородска на улице Огарёва вечером 17 января. В результате одна из межквартирных стен обрушилась. После взрыва загорелась крыша здания.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Нижегородской области

Артур Лапсаков
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