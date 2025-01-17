В результате взрыва газа и пожара в доме в Богородске есть погибший
Один человек погиб в результате взрыва газа в городе Богородске Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.
К данному моменту спасателям удалось локализовать пожар на 250 квадратах. Из здания эвакуированы 16 человек, спасены ещё семеро. Пострадал один житель.
Дом в Богородске, где произошёл взрыв газа. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области
Напомним, взрыв газа произошёл в жилом доме Богородска на улице Огарёва вечером 17 января. В результате одна из межквартирных стен обрушилась. После взрыва загорелась крыша здания.
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Telegram / Прокуратура Нижегородской области