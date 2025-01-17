Взрыв газа произошëл в жилом доме в Богородске, под завалами могут быть люди

В Богородске (Нижегородская область) произошёл взрыв газа в жилом доме, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает SHOT.

Взрыв прогремел примерно в восемь вечера в двухэтажном здании на улице Огарёва, после чего начался интенсивный пожар — загорелась крыша дома. Также сообщается, что одна из межквартирных стен обрушилась.