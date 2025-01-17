Взрыв газа произошëл в жилом доме в Богородске, под завалами могут быть люди
В Богородске (Нижегородская область) произошёл взрыв газа в жилом доме, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает SHOT.
Взрыв газа в Богородске. Фото © SHOT
Взрыв прогремел примерно в восемь вечера в двухэтажном здании на улице Огарёва, после чего начался интенсивный пожар — загорелась крыша дома. Также сообщается, что одна из межквартирных стен обрушилась.
На месте происшествия работают все экстренные службы, причина инцидента устанавливается.
Ранее Life.ru сообщал, что взрыв газа произошёл в доме на улице Луначарского в Петразоводске 6 января. Он был такой мощности, что разрушил межкомнатную стену в одной из квартир. Для эвакуированных граждан в городе организовали пункт временного размещения. Предварительные данные свидетельствуют о том, что несущие конструкции здания остались целыми.
Life.ru / Шедеврум