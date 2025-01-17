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17 января, 18:15

Взрыв газа произошëл в жилом доме в Богородске, под завалами могут быть люди

В Богородске (Нижегородская область) произошёл взрыв газа в жилом доме, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает SHOT.

Взрыв газа в Богородске. Фото © SHOT

Взрыв газа в Богородске. Фото © SHOT

Взрыв прогремел примерно в восемь вечера в двухэтажном здании на улице Огарёва, после чего начался интенсивный пожар — загорелась крыша дома. Также сообщается, что одна из межквартирных стен обрушилась.

На месте происшествия работают все экстренные службы, причина инцидента устанавливается.

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Ранее Life.ru сообщал, что взрыв газа произошёл в доме на улице Луначарского в Петразоводске 6 января. Он был такой мощности, что разрушил межкомнатную стену в одной из квартир. Для эвакуированных граждан в городе организовали пункт временного размещения. Предварительные данные свидетельствуют о том, что несущие конструкции здания остались целыми.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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