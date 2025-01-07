Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 22:53

В Петрозаводске эвакуируют жильцов пятиэтажки после взрыва газа

Последствия взрыва. Фото © Telegram / МЧС России

Последствия взрыва. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели эвакуируют жильцов многоквартирного дома в Петрозаводске после взрыва газа на четвёртом этаже. За жизни четверых пострадавших борются медики. Об этом рассказал в своём Telegram-канале глава Республики Карелия Александр Парфенчиков.

«Молодого человека с ожогами и женщину с множественными порезами стеклом, а также ещё двоих, которых спасатели достали из-под завалов, немедленно доставили в больницу», — рассказал Парфенчиков.

Для эвакуированных в городе развернут пункт временного размещения. Предварительно установлено, что несущие конструкции здания не повреждены.

Взрыв газа в доме на улице Луначарского произошёл поздним вечером 6 января. Он был такой силы, что разрушил межкомнатную стену в одной из квартир. На месте инцидента работают десятки спасателей.

Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии
Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии
Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar