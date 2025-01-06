Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 14:42

Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии

Один человек пострадал при взрыве газа в закрытом кафе в Карелии

Кафе в Карелии после взрыва. Фото © Прокуратура Республики Карелия

Кафе в Карелии после взрыва. Фото © Прокуратура Республики Карелия

Взрыв бытового газа произошёл в закрытом кафе «Аркобалено» в популярном у туристов карельском городе Сортавала, в результате вспыхнувшего после хлопка пожара один человек получил ожоги. О ЧП сообщила республиканская прокуратура.

Пожар в кафе «Аркобалено». Видео © VK / Сергей Крупин

«Согласно предварительным данным, 6 января... около 15 часов 30 минут в закрытом заведении общественного питания на улице Карельской в городе Сортавала произошёл взрыв бытового газа с последующим возгоранием. В результате один человек получил ожог руки», – уточнили в ведомстве.

По факту взрыва проводится проверка, в рамках которой прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования в заведении. Глава администрации Сортавальского муниципального района Сергей Крупин сообщил, что экстренные службы оперативно прибыли на место.

Пять сестёр трагически погибли из-за ошибки бабушки в Абхазии, младшей было всего 1,5 года
Пять сестёр трагически погибли из-за ошибки бабушки в Абхазии, младшей было всего 1,5 года

Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области трое детей сгорели заживо в жилом доме. Мальчикам было 3, 5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте трагедии, пострадал, но от госпитализации отказался. Причиной трагедии стал загоревшийся электроудлинитель.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar