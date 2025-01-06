Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии
Один человек пострадал при взрыве газа в закрытом кафе в Карелии
Кафе в Карелии после взрыва. Фото © Прокуратура Республики Карелия
Взрыв бытового газа произошёл в закрытом кафе «Аркобалено» в популярном у туристов карельском городе Сортавала, в результате вспыхнувшего после хлопка пожара один человек получил ожоги. О ЧП сообщила республиканская прокуратура.
Пожар в кафе «Аркобалено». Видео © VK / Сергей Крупин
«Согласно предварительным данным, 6 января... около 15 часов 30 минут в закрытом заведении общественного питания на улице Карельской в городе Сортавала произошёл взрыв бытового газа с последующим возгоранием. В результате один человек получил ожог руки», – уточнили в ведомстве.
По факту взрыва проводится проверка, в рамках которой прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования в заведении. Глава администрации Сортавальского муниципального района Сергей Крупин сообщил, что экстренные службы оперативно прибыли на место.
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