Пять сестёр трагически погибли из-за ошибки бабушки в Абхазии, младшей было всего 1,5 года
В Абхазии из-за гибели пятерых девочек в пожаре объявили траур 6 января
Сгоревший дом. Фото © МЧС Абхазии
Пять сестёр погибли при пожаре в частном доме в Абхазии, который по ошибке устроила их бабушка. Пожилая женщина растопила печь бензином, перепутав её с соляркой, сообщает МЧС
Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом, спящие девочки погибли. Сестрам было от полутора до восьми лет.
И. о. главы государства Бадра Гунба поручил местной администрации оказать помощь семье девочек, а МВД, МЧС и другим службам провести расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. 6 января объявлен днём траура по погибшим детям.
Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области трое детей сгорели заживо в жилом доме. Мальчикам было 3, 5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте трагедии, пострадал, но от госпитализации отказался. Причиной трагедии стал загоревшийся электроудлинитель.