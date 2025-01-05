Пять сестёр трагически погибли из-за ошибки бабушки в Абхазии, младшей было всего 1,5 года

Пять сестёр погибли при пожаре в частном доме в Абхазии, который по ошибке устроила их бабушка. Пожилая женщина растопила печь бензином, перепутав её с соляркой, сообщает МЧС

Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом, спящие девочки погибли. Сестрам было от полутора до восьми лет.