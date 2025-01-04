Мощный пожар охватил гору в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии загорелась сухая трава на склоне горы в окрестностях города Тырныауз Эльбрусского района. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров, проинформировал глава республики Казбек Коков.

Пожар на склоне горы в КБР. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

«Сегодня, около 20:30 от оперативных служб поступила информация о том, что в Тырныаузе, на одном из близлежащих склонов, в районе стадиона «Баксан» загорелась сухая трава», — написал Коков в своём телеграм-канале.

По его словам, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Сотрудники МЧС работают над локализацией и ликвидацией пожара. Уже потушено более 300 метров фронта горения, отметили в ведомстве.

«Всего от МЧС России привлечено 26 человек и 6 единиц техники, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Также там уточнили, что тушение осложняется крутизной склона, труднодоступностью и тёмным временем суток.