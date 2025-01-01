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1 января, 14:23

В Череповце женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре 1 января

Пожар в квартире в Череповце. Фото © Telegram / МЧС Вологодской области

Пожар в квартире в Череповце. Фото © Telegram / МЧС Вологодской области

В Череповце в квартире на третьем этаже жилого дома произошло возгорание. Прибывшие на вызов к дому № 69 на Советском проспекте пожарные увидели задымление, которое принялись ликвидировать. К сожалению, в результате пожара погибли девочка-подросток и женщина. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

«Пожарные МЧС России обнаружили в задымлённом помещении 45-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и девочку 14 лет. Всех незамедлительно передали прибывшим медикам. К сожалению, женщина и девочка погибли. Мужчина был госпитализирован», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Вологодской области.

Трагедия произошла в половине пятого утра.

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье

Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам МЧС России.

Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области трое детей сгорели заживо в жилом доме. Мальчикам было 3, 5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте трагедии, пострадал, но от госпитализации отказался. Причиной трагедии стал загоревшийся электроудлинитель.

Ольга Сливченко
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