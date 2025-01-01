В Череповце женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре 1 января

В Череповце в квартире на третьем этаже жилого дома произошло возгорание. Прибывшие на вызов к дому № 69 на Советском проспекте пожарные увидели задымление, которое принялись ликвидировать. К сожалению, в результате пожара погибли девочка-подросток и женщина. Пострадал мужчина, его госпитализировали.