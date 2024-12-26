Стала известна причина гибели трёх детей, чьи тела нашли на пепелище дома под Челябинском

Причиной возникновения пожара в доме с Чесменском районе Челябинской области, где погибли трое маленьких детей, стал неисправный электроудлинитель. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя», — сказано в публикации.

Представители ведомства отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель, поэтому о беде никто не был предупреждён.