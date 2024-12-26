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26 декабря, 06:56

Стала известна причина гибели трёх детей, чьи тела нашли на пепелище дома под Челябинском

Пожар в Челябинской области, где погибли дети, произошёл из-за электроудлинителя

Дом после пожара. Фото © Telegram / МЧС Челябинской области

Дом после пожара. Фото © Telegram / МЧС Челябинской области

Причиной возникновения пожара в доме с Чесменском районе Челябинской области, где погибли трое маленьких детей, стал неисправный электроудлинитель. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя», — сказано в публикации.

Представители ведомства отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель, поэтому о беде никто не был предупреждён.

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Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье

Ранее Life.ru рассказывал, что трое детей сгорели в доме в Челябинской области. Мальчикам было по 3,5 и 7 лет. Их отец, находившийся на месте происшествия, от госпитализации отказался. Для тушения были задействованы три пожарные бригады.

Владимир Озеров
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