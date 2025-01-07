В Петрозаводске после взрыва бытового газа ввели режим ЧС
МЧС на месте взрыва в Карелии. Обложка © Парфенчиков|Карелия
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва бытового газа в одном из домов города. Жильцов эвакуировали, четверо из них пострадали, сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского. Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет. Жильцов дома эвакуировали», — говорится в сообщении.
Чиновник пояснил, что восемь человек разместили в общежитиях с круглосуточным питанием. Остальные эвакуированные отправились к родным и друзьям. На месте трудятся эксперты строительного надзора, чтобы установить возможность дальнейшего использования жилья.
Напомним, взрыв газа в доме на улице Луначарского произошёл поздним вечером 6 января. Он был такой силы, что разрушил межкомнатную стену в одной из квартир. На месте инцидента работают десятки спасателей. Молодого человека с ожогами и женщину с множественными порезами стеклом, а также ещё двоих, которых спасатели достали из-под завалов, немедленно госпитализировали.