Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries под Иркутском
Последствия взрыва. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи
В городе Черемхово Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи маркетплейса Wildberries. В результате детонации самодельного устройства в помещении были выбиты стёкла и повреждены перегородки. Затем внутри начался пожар, охвативший четыре квадратных метра. О подробностях инцидента сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — написал он в соцсетях.
К счастью, возгорание удалось оперативно потушить. Устроивший взрыв хулиган до сих пор не найден, его поисками занимается полиция.
А в Ростове-на-Дону на днях подожгли автомобиль помощника командующего войсками ЮВО. Внутри машины в момент инцидента никого не было. Правоохранители ведут поиски злоумышленника и устанавливают его мотивы.