Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries под Иркутском

В городе Черемхово Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи маркетплейса Wildberries. В результате детонации самодельного устройства в помещении были выбиты стёкла и повреждены перегородки. Затем внутри начался пожар, охвативший четыре квадратных метра. О подробностях инцидента сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — написал он в соцсетях.

К счастью, возгорание удалось оперативно потушить. Устроивший взрыв хулиган до сих пор не найден, его поисками занимается полиция.