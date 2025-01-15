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14 января, 21:18

Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries под Иркутском

Последствия взрыва. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Последствия взрыва. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

В городе Черемхово Иркутской области неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи маркетплейса Wildberries. В результате детонации самодельного устройства в помещении были выбиты стёкла и повреждены перегородки. Затем внутри начался пожар, охвативший четыре квадратных метра. О подробностях инцидента сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет», — написал он в соцсетях.

К счастью, возгорание удалось оперативно потушить. Устроивший взрыв хулиган до сих пор не найден, его поисками занимается полиция.

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А в Ростове-на-Дону на днях подожгли автомобиль помощника командующего войсками ЮВО. Внутри машины в момент инцидента никого не было. Правоохранители ведут поиски злоумышленника и устанавливают его мотивы.

Анатолий Цейко
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