В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя машины помощника командующего войсками ЮВО

В Ростове-на-Дону подожгли машину помощника командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по физической подготовке. В результате возгорания никто не пострадал, но сам автомобиль сильно повреждён, сообщает SHOT.

Ранее в Приамурье задержали диверсанта, который готовил атаку на Транссибирскую магистраль. После теракта злоумышленник планировал скрыться на Украине, где намеревался вступить в ряды террористической организации.