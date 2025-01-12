Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 16:39

В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя машины помощника командующего войсками ЮВО

SHOT: В Ростове-на-Дону подожгли авто помощника командующего войсками ЮВО

Кадр с места поджога автомобиля. Обложка © Telegram / Чё по Ростову?

Кадр с места поджога автомобиля. Обложка © Telegram / Чё по Ростову?

В Ростове-на-Дону подожгли машину помощника командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по физической подготовке. В результате возгорания никто не пострадал, но сам автомобиль сильно повреждён, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл ночью на улице Таганрогской, 143/6. Синюю машину Peugeot 207, предположительно, подожгли намеренно. Правоохранители занимаются поисками поджигателя.

Ранее в Приамурье задержали диверсанта, который готовил атаку на Транссибирскую магистраль. После теракта злоумышленник планировал скрыться на Украине, где намеревался вступить в ряды террористической организации.

ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера
ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar