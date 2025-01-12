В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя машины помощника командующего войсками ЮВО
SHOT: В Ростове-на-Дону подожгли авто помощника командующего войсками ЮВО
Кадр с места поджога автомобиля. Обложка © Telegram / Чё по Ростову?
В Ростове-на-Дону подожгли машину помощника командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по физической подготовке. В результате возгорания никто не пострадал, но сам автомобиль сильно повреждён, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл ночью на улице Таганрогской, 143/6. Синюю машину Peugeot 207, предположительно, подожгли намеренно. Правоохранители занимаются поисками поджигателя.
Ранее в Приамурье задержали диверсанта, который готовил атаку на Транссибирскую магистраль. После теракта злоумышленник планировал скрыться на Украине, где намеревался вступить в ряды террористической организации.