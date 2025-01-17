Один человек пострадал из-за взрыва газа в доме в Богородске

По предварительным данным, в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области пострадала пожилая женщина. Об этом информировали журналистов в региональном министерстве здравоохранения.

Пожар после взрыва газа в Богородске. Видео © SHOT

«По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь», — отметили в министерстве.

В МЧС России добавили, что спасателям удалось спасти 7 человек. Сейчас на месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.