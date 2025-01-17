Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 18:51

Один человек пострадал из-за взрыва газа в доме в Богородске

По предварительным данным, в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области пострадала пожилая женщина. Об этом информировали журналистов в региональном министерстве здравоохранения.

Пожар после взрыва газа в Богородске. Видео © SHOT

«По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь», — отметили в министерстве.

В МЧС России добавили, что спасателям удалось спасти 7 человек. Сейчас на месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.

В Петрозаводске после взрыва бытового газа ввели режим ЧС
В Петрозаводске после взрыва бытового газа ввели режим ЧС

Напомним, сегодня вечером в Богородске (Нижегородская область) произошёл взрыв газа в жилом доме на улице Огарёва. Сначала сообщалось, что под завалами могут находиться люди. Также сообщается, что одна из межквартирных стен обрушилась.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar