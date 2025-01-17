Один человек пострадал из-за взрыва газа в доме в Богородске
По предварительным данным, в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области пострадала пожилая женщина. Об этом информировали журналистов в региональном министерстве здравоохранения.
Пожар после взрыва газа в Богородске. Видео © SHOT
«По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь», — отметили в министерстве.
В МЧС России добавили, что спасателям удалось спасти 7 человек. Сейчас на месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.
Напомним, сегодня вечером в Богородске (Нижегородская область) произошёл взрыв газа в жилом доме на улице Огарёва. Сначала сообщалось, что под завалами могут находиться люди. Также сообщается, что одна из межквартирных стен обрушилась.
Life.ru / Шедеврум