Явился в глубокую ночь: «Николай Чудотворец» вытащил людей из огненного капкана в Подмосковье

Во время новогодних праздников в деревне Аверкиево Павлово-Посадского городского округа Подмосковья неизвестный, которого местные позже назовут «Николаем Чудотворцем», спас из горящего дома людей. Об истории спасения, похожей на настоящее чудо, сообщает интернет-издание Regions.

В ночь на 2 января, когда на улице было безлюдно и тихо, в одном из деревенских домов вспыхнул пожар. Маломобильные жильцы оказались в огненной ловушке и почти сразу потеряли надежду на спасение.

«В самом обыкновенном доме, где проживают мужчина-инвалид и женщина после инсульта, начался пожар. Надеяться людям внутри было не на кого, спастись самим им бы не удалось — оба маломобильные», — рассказала местная жительница Вера Деменчук.

По счастливому стечению обстоятельств рядом с объятым огнём домом оказался неизвестный мужчина, который без долгих раздумий бросился на помощь людям. Он вызвал экстренные службы, оповестил о возгорании всех соседей и вытащил пострадавших из огня живыми и невредимыми. Правда, когда пожарные потушили дом, незнакомца поблизости уже не было.

«И тогда мы его прозвали Николаем Чудотворцем, который явился в ту глубокую ночь, совершил чудо и исчез», — говорит Деменчук.

Спасителя отыскали спустя несколько недель через диспетчерскую службу. Как оказалось, его на самом деле зовут Николай. Герой оказался очень скромным и лишь рассказал, что когда-то сам оказался в плену пожара — тогда ему помогли добрые люди. Сам он не смог пройти мимо человеческого горя. Николай уверен, что в такой ситуации каждый уважающий себя поступил бы точно так же.