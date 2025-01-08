Рождественское чудо: Нижегородец спас трёхлетнюю девочку из-подо льда на Оке

Трёхлетняя девочка провалилась под лёд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 7 января, катаясь с горки. Малышка угодила в полынью и не смогла выбраться из воды самостоятельно. К счастью, среди прохожих нашёлся храбрец, который буквально выхватил ребёнка из лап смерти. Подробностями произошедшего очевидцы поделились в соцсетях.

На опубликованных кадрах с места инцидента видно, как мужчина в камуфляжном костюме лёжа подбирается к девочке и вытаскивает её из ледяной воды. Затем он передал ребёнка бригаде скорой помощи. После осмотра выяснилось, что малышка сильно замёрзла, но в медицинской помощи не нуждалась.

Спасённая девочка в машине скорой. Фото © Telegram / ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область