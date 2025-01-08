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8 января, 20:09

Рождественское чудо: Нижегородец спас трёхлетнюю девочку из-подо льда на Оке

В Нижнем Новгороде прохожий спас трёхлетнюю девочку, которая провалилась под лёд

В Нижнем Новгороде прохожий спас ребёнка. Обложка © Telegram / ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

В Нижнем Новгороде прохожий спас ребёнка. Обложка © Telegram / ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

Трёхлетняя девочка провалилась под лёд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 7 января, катаясь с горки. Малышка угодила в полынью и не смогла выбраться из воды самостоятельно. К счастью, среди прохожих нашёлся храбрец, который буквально выхватил ребёнка из лап смерти. Подробностями произошедшего очевидцы поделились в соцсетях.

На опубликованных кадрах с места инцидента видно, как мужчина в камуфляжном костюме лёжа подбирается к девочке и вытаскивает её из ледяной воды. Затем он передал ребёнка бригаде скорой помощи. После осмотра выяснилось, что малышка сильно замёрзла, но в медицинской помощи не нуждалась.

Спасённая девочка в машине скорой. Фото © Telegram / ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

Спасённая девочка в машине скорой. Фото © Telegram / ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

Тело провалившегося под лёд на Байкале конькобежца подняли с глубины 38 метров
Тело провалившегося под лёд на Байкале конькобежца подняли с глубины 38 метров

А несколькими днями ранее в Карелии шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро. В результате инцидента в воде оказались 11 человек, среди которых было трое детей. Все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Артём Гапоненко
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