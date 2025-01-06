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6 января, 18:01

Шесть снегоходов с туристами провалились под лёд на озере в Карелии

В Карелии 6 снегоходов провалились под лёд. Обложка © Telegram / МЧС России

В Карелии 6 снегоходов провалились под лёд. Обложка © Telegram / МЧС России

В Карелии шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро, недалеко от туристической базы. В результате инцидента в воду упали 11 человек, среди которых было трое детей. Все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность, сообщили в МЧС России.

В Карелии 6 снегоходов провалились под лёд. Обложка © Telegram / МЧС России

В Карелии 6 снегоходов провалились под лёд. Обложка © Telegram / МЧС России

«Сотрудники МЧС России доставили пострадавших на берег. Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС Росси», — рассказали в ведомстве.

Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии
Взрыв произошёл в кафе в центре туристического города в Карелии

Ранее Life.ru сообщал, что туристический автобус перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия. В нём находились 43 человека. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Позже стало известно, что медицинская помощь понадобилась 14 людям.

Александра Мышляева
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