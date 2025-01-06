Шесть снегоходов с туристами провалились под лёд на озере в Карелии

В Карелии шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро, недалеко от туристической базы. В результате инцидента в воду упали 11 человек, среди которых было трое детей. Все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность, сообщили в МЧС России.