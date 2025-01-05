Туристический автобус перевернулся в Карелии, пострадали 6 человек

Туристический автобус перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия, не менее 6 человек пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 6 человек: 4 из них эвакуируются в Сортавалу, а 2 — в Центральную районную больницу Питкяранты.