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5 января, 09:29

Туристический автобус перевернулся в Карелии, пострадали 6 человек

Туристический автобус перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия, не менее 6 человек пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«В районе посёлка Ляскеля перевернулся туристический автобус. По предварительным данным, пять тяжёлых, точное количество пострадавших уточняется», — сообщил глава ведомства.

Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 6 человек: 4 из них эвакуируются в Сортавалу, а 2 — в Центральную районную больницу Питкяранты.

Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП на 26-м километре МКАД
Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП на 26-м километре МКАД

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Транспорт с российскими путешественниками протаранил иномарку на въезде в Паттайю, после чего въехал в бетонное ограждение. По предварительным данным, травмы получили 27 человек. Момент страшной аварии попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Irina Zharkova31

Александра Мышляева
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