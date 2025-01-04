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4 января, 19:26

Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП на 26-м километре МКАД

На внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

«Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в ведомства.

Авария произошла в районе развязки с Липецкой улицей. Причины инцидента выясняются, данные о пострадавших пока не поступали. Движение в районе столкновения затруднено.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Анатолий Цейко
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