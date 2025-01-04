Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП на 26-м километре МКАД
На внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
«Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в ведомства.
Авария произошла в районе развязки с Липецкой улицей. Причины инцидента выясняются, данные о пострадавших пока не поступали. Движение в районе столкновения затруднено.
Ранее Life.ru рассказывал о крупном ДТП в Крыму. Там из-за лобового столкновения двух легковушек погибли три человека, из них двое — дети.
Shutterstock / FOTODOM / Bilanol