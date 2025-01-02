Три человека погибли и ещё пять пострадали в ДТП в Крыму
В Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибли три человека, среди них двое детей. Ещё пятеро получили травмы. Инцидент случился возле села Шахтино в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Жертвами аварии стали пассажиры машины «Лада Калина». Среди погибших — 6-летний ребенок и годовалый малыш. В больницу доставили двух водителей, одного 9-летнего ребёнка из автомобиля Chevrolet и двух пассажиров «Лады Калины». Все они получили повреждения различной степени тяжести.
По предварительной информации, водитель Chevrolet не справился с управлением на правом повороте дороги. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Калиной», двигавшейся в противоположном направлении. Полиция начала расследование по факту аварии.
Напомним, что ранее в Паттайе попал в ДТП автобус с российскими туристами. Он протаранил иномарку, после чего въехал в бетонное ограждение. Момент аварии попал на видео.