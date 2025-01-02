Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 18:45

Три человека погибли и ещё пять пострадали в ДТП в Крыму

Последствия ДТП в Крыму. Фото © Telegram /mvdCrimea82

Последствия ДТП в Крыму. Фото © Telegram /mvdCrimea82

В Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибли три человека, среди них двое детей. Ещё пятеро получили травмы. Инцидент случился возле села Шахтино в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Последствия ДТП в Крыму. Фото © Telegram /mvdCrimea82

Последствия ДТП в Крыму. Фото © Telegram /mvdCrimea82

Жертвами аварии стали пассажиры машины «Лада Калина». Среди погибших — 6-летний ребенок и годовалый малыш. В больницу доставили двух водителей, одного 9-летнего ребёнка из автомобиля Chevrolet и двух пассажиров «Лады Калины». Все они получили повреждения различной степени тяжести.

СМИ назвали отказ тормозов причиной ДТП с россиянами в Паттайе
СМИ назвали отказ тормозов причиной ДТП с россиянами в Паттайе

По предварительной информации, водитель Chevrolet не справился с управлением на правом повороте дороги. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Калиной», двигавшейся в противоположном направлении. Полиция начала расследование по факту аварии.

Напомним, что ранее в Паттайе попал в ДТП автобус с российскими туристами. Он протаранил иномарку, после чего въехал в бетонное ограждение. Момент аварии попал на видео.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar