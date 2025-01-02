Три человека погибли и ещё пять пострадали в ДТП в Крыму

В Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибли три человека, среди них двое детей. Ещё пятеро получили травмы. Инцидент случился возле села Шахтино в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Последствия ДТП в Крыму. Фото © Telegram /mvdCrimea82

Жертвами аварии стали пассажиры машины «Лада Калина». Среди погибших — 6-летний ребенок и годовалый малыш. В больницу доставили двух водителей, одного 9-летнего ребёнка из автомобиля Chevrolet и двух пассажиров «Лады Калины». Все они получили повреждения различной степени тяжести.