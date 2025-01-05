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5 января, 12:09

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14

Место ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Фото © МЧС России

Место ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Фото © МЧС России

Число пострадавших при опрокидывании туристического автобуса на 302 км автодороги А-121 в Карелии увеличилось до 14. Об этом информирует министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Место ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Фото © МЧС России

Место ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Фото © МЧС России

«Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле посёлка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое – в тяжёлом состоянии в реанимации», – в Telegram-канале сообщил глава карельского минздрава.

Ещё четырём пострадавшим помощь оказали врачи Сортавальской больницы. Двум потребовалась госпитализация после ДТП, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Бригада врачей Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи выехала в Питкяранту на реанимобиле, поскольку вертолёт санитарной авиации не смог вылететь на место из-за непогоды.

Как уже писал Life.ru, туристический автобус перевернулся в Питкярантском округе Республики Карелия. В нём находились 43 человека. Изначально сообщалось о шести пострадавших.

Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП на 26-м километре МКАД
Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП на 26-м километре МКАД
Андрей Бражников
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