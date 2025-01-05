Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14

Число пострадавших при опрокидывании туристического автобуса на 302 км автодороги А-121 в Карелии увеличилось до 14. Об этом информирует министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Место ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Фото © МЧС России

«Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле посёлка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое – в тяжёлом состоянии в реанимации», – в Telegram-канале сообщил глава карельского минздрава.

Ещё четырём пострадавшим помощь оказали врачи Сортавальской больницы. Двум потребовалась госпитализация после ДТП, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Бригада врачей Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи выехала в Питкяранту на реанимобиле, поскольку вертолёт санитарной авиации не смог вылететь на место из-за непогоды.