Тело провалившегося под лёд на Байкале конькобежца подняли с глубины 38 метров

Спасатели подняли с глубины 38 метров тело 70-летнего конькобежца, который накануне провалился под лёд на озере Байкал. Определить местонахождения погибшего удалось при помощи глубоководной камеры, сообщается в телеграм-канале ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд».

Напомним, накануне сообщалось, что в Иркутской области два конькобежца провалились под лёд на озере Байкал. Очевидцы смогли помочь выбраться 62-летнему мужчине, когда проезжали на судне на воздушной подушке. К сожалению, второго спасти не удалось. По данным МЧС России, глубина в месте провала составила 40 метров, а толщина льда — пять сантиметров.