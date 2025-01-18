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18 января, 04:58

Мужчина погиб в крупном пожаре в мебельном цеху Южно-Сахалинска

Пожар в мебельном цеху Южно-Сахалинска. Обложка © 65.mchs.gov.ru

Пожар в мебельном цеху Южно-Сахалинска. Обложка © 65.mchs.gov.ru

В Южно-Сахалинске произошёл крупный пожар в цеху по производству мебели, в котором погиб мужчина. О происшествии 18 января сообщило региональное отделение МЧС России по Сахалинской области.

Возгорание на площади 900 квадратных метров удалось ликвидировать в 10:41 по местному времени (2:41 мск). В 11:50 по местному времени (3:50 мск), занимаясь разбором обгоревших конструкций, сотрудники нашли тело мужчины.

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Огонь вспыхнул на улице Памятной, 12А. С пожаром боролись 28 человек и 11 единиц техники. После тушения будет проводиться расследование причин возгорания.

Ранее МЧС справилось с пожаром в жилом доме в Богородске, где произошёл взрыв газа. Погиб один человек, ещё один житель дома пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Лия Мурадьян
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