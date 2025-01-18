Мужчина погиб в крупном пожаре в мебельном цеху Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске произошёл крупный пожар в цеху по производству мебели, в котором погиб мужчина. О происшествии 18 января сообщило региональное отделение МЧС России по Сахалинской области.

Возгорание на площади 900 квадратных метров удалось ликвидировать в 10:41 по местному времени (2:41 мск). В 11:50 по местному времени (3:50 мск), занимаясь разбором обгоревших конструкций, сотрудники нашли тело мужчины.