Мужчина погиб в крупном пожаре в мебельном цеху Южно-Сахалинска
Пожар в мебельном цеху Южно-Сахалинска. Обложка © 65.mchs.gov.ru
В Южно-Сахалинске произошёл крупный пожар в цеху по производству мебели, в котором погиб мужчина. О происшествии 18 января сообщило региональное отделение МЧС России по Сахалинской области.
Возгорание на площади 900 квадратных метров удалось ликвидировать в 10:41 по местному времени (2:41 мск). В 11:50 по местному времени (3:50 мск), занимаясь разбором обгоревших конструкций, сотрудники нашли тело мужчины.
Огонь вспыхнул на улице Памятной, 12А. С пожаром боролись 28 человек и 11 единиц техники. После тушения будет проводиться расследование причин возгорания.
Ранее МЧС справилось с пожаром в жилом доме в Богородске, где произошёл взрыв газа. Погиб один человек, ещё один житель дома пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.