СК РФ возбудил дело после смерти человека при взрыве газа в Богородске
После пожара в Богородске возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших смерть человека по неосторожности. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
По факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области
Следственные мероприятия продолжаются: назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, а также устанавливаются точные причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, взрыв газа произошёл в жилом доме Богородска на улице Огарёва вечером 17 января. Пожарные успели спасти из огня семь человек, еще 16 жильцов были эвакуированы. Погиб один человек, ещё один житель дома пострадал. Для ликвидации последствий возгорания привлекались 124 человека и 35 единиц техники, в том числе 56 человек, 14 единиц техники от МЧС.
Telegram / СУ СК России по Нижегородской области