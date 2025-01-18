СК РФ возбудил дело после смерти человека при взрыве газа в Богородске

После пожара в Богородске возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших смерть человека по неосторожности. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

По факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области