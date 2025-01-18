В Уфе пожарные локализовали крупное возгорание в торговом центре
Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Уфе. Обложка © Предоставлено пресс-службой МЧС
В Уфе сотрудники МЧС оперативно локализовали крупный пожар, вспыхнувший в магазине «Светофор». Площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, произошёл обвал кровли.
Специалисты предотвратили распространение огня на близлежащие постройки. В работе участвовали более 40 сотрудников МЧС с использованием 12 единиц специализированной техники.
«На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
А 15 января сотрудники МЧС локализовали пожар на территории мебельного цеха в Дагестане. Огонь успел перекинуться на четыре частных дома. Пожарные спасли семерых человек. Всего возгорание охватило 1,5 тысячи квадратных метров.