Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 21:58

МЧС: Мебельный цех полыхает в Дагестане на площади 1,5 тысячи квадратов

Крупный пожар охватил двухэтажное здание мебельного цеха в Хасавюрте. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Огонь перекинулся на жилой дом», — добавили в министерстве.

Что не так с «синим заговором» в Лос-Анджелесе и правда ли, что этот цвет не горит
Что не так с «синим заговором» в Лос-Анджелесе и правда ли, что этот цвет не горит

В Энгельсе тем временем введён режим ЧС межмуниципального уровня после возгорания на промышленном предприятии. Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения последствий атаки украинских БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar