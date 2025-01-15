МЧС: Мебельный цех полыхает в Дагестане на площади 1,5 тысячи квадратов
Крупный пожар охватил двухэтажное здание мебельного цеха в Хасавюрте. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Огонь перекинулся на жилой дом», — добавили в министерстве.
В Энгельсе тем временем введён режим ЧС межмуниципального уровня после возгорания на промышленном предприятии. Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения последствий атаки украинских БПЛА.
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