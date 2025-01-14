Что не так с «синим заговором» в Лос-Анджелесе и правда ли, что этот цвет не горит

Когда Интернет пестрит видео и теориями о том, что вещи синего цвета якобы не горят, наш внутренний скептик просыпается и хочет разобраться. Почему именно синий? И что за магия у этого цвета? Разберёмся, вооружившись фактами и без лишнего пафоса.

Вирусное безумие: синий цвет против огня

Почему лазер не поджигает синюю ткань. Кадры из видео © TikTok / neozelf_terre_plate

Теории заговоров в Сети появляются чаще, чем новые тренды в TikTok. Последняя волна роликов пришла из Калифорнии, где массовые пожары — реальность, а не сюжет для кино. Пользователи утверждают: синие предметы, попадающие в зону огня, остаются нетронутыми. Более того, лазеры (да, звучит уже странно) якобы не способны зажечь синюю ткань. Мы обсудили этот вопрос с Андреем Дороховым, кандидатом химических наук и доцентом кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА. Оказалось, всё намного проще.

Что говорит наука про огнеупорность синего цвета

Правда ли, что синий цвет спасает от огня. Кадры из видео © TikTok / neozelf_terre_plate

Синий цвет — это не суперсила. Это всего лишь отражение света. Если вы видите синюю ткань, это значит, что она отражает синие лучи и поглощает другие цвета спектра.

Для того чтобы поджечь что-то лазером, нужно, чтобы предмет поглощал свет с длиной волны, на которой работает лазер. В роликах американской социальной сети использован синий лазер. Синяя тряпка такие лучи не поглощает (потому она синяя), поэтому и не зажигается. Это физика. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Но поджечь что-то синее всё равно можно, только не лазером, а чем-то более «приземлённым». Андрей Дорохов напоминает: «Красители для ткани синего цвета по своей природе такие же органические соединения, как и красители других цветов. Поэтому так же хорошо горят».

Откуда растут такие мифы

Мы любим мистику. Любим верить, что в мире есть что-то, что не поддаётся логике. Особенно если это подтверждает то, что мы видим своими глазами. Но давайте посмотрим правде в глаза: люди верят в то, что хотят видеть. Синий лазер не сжигает синюю ткань — вот и всё.

Почему синий огонь — это редкость

Почему синие вещи не горят. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Если вы видели синий огонь на праздниках или в фейерверках, это не магия, а химия. Для создания пламени этого цвета используют хлорид меди. Но есть нюанс: со временем этот компонент окисляется и вместо синего цвета получается зелёный.

Синие огни в пиротехнике используют редко. Например, в салюте на День России, но из-за токсичности хлорорганики это делают осторожно. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Самый простой способ проверить, горят ли синие предметы, — поджечь их обычной зажигалкой, но не забыв про технику безопасности. Хотите убедиться? Проведите эксперимент. Если ткань горит, миф разрушен. Если нет — поздравляем, вы нашли что-то действительно странное.