Что не так с «синим заговором» в Лос-Анджелесе и правда ли, что этот цвет не горит
Вирусные кадры из Калифорнии: синие вещи будто не горят даже в пожарах! Life.ru рассказывает, почему это миф, и объясняет, что здесь не так.
Когда Интернет пестрит видео и теориями о том, что вещи синего цвета якобы не горят, наш внутренний скептик просыпается и хочет разобраться. Почему именно синий? И что за магия у этого цвета? Разберёмся, вооружившись фактами и без лишнего пафоса.
Вирусное безумие: синий цвет против огня
Почему лазер не поджигает синюю ткань. Кадры из видео © TikTok / neozelf_terre_plate
Теории заговоров в Сети появляются чаще, чем новые тренды в TikTok. Последняя волна роликов пришла из Калифорнии, где массовые пожары — реальность, а не сюжет для кино. Пользователи утверждают: синие предметы, попадающие в зону огня, остаются нетронутыми. Более того, лазеры (да, звучит уже странно) якобы не способны зажечь синюю ткань. Мы обсудили этот вопрос с Андреем Дороховым, кандидатом химических наук и доцентом кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА. Оказалось, всё намного проще.
Что говорит наука про огнеупорность синего цвета
Правда ли, что синий цвет спасает от огня. Кадры из видео © TikTok / neozelf_terre_plate
Синий цвет — это не суперсила. Это всего лишь отражение света. Если вы видите синюю ткань, это значит, что она отражает синие лучи и поглощает другие цвета спектра.
Для того чтобы поджечь что-то лазером, нужно, чтобы предмет поглощал свет с длиной волны, на которой работает лазер. В роликах американской социальной сети использован синий лазер. Синяя тряпка такие лучи не поглощает (потому она синяя), поэтому и не зажигается. Это физика.
Но поджечь что-то синее всё равно можно, только не лазером, а чем-то более «приземлённым». Андрей Дорохов напоминает: «Красители для ткани синего цвета по своей природе такие же органические соединения, как и красители других цветов. Поэтому так же хорошо горят».
Откуда растут такие мифы
Мы любим мистику. Любим верить, что в мире есть что-то, что не поддаётся логике. Особенно если это подтверждает то, что мы видим своими глазами. Но давайте посмотрим правде в глаза: люди верят в то, что хотят видеть. Синий лазер не сжигает синюю ткань — вот и всё.
Почему синий огонь — это редкость
Почему синие вещи не горят. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Если вы видели синий огонь на праздниках или в фейерверках, это не магия, а химия. Для создания пламени этого цвета используют хлорид меди. Но есть нюанс: со временем этот компонент окисляется и вместо синего цвета получается зелёный.
Синие огни в пиротехнике используют редко. Например, в салюте на День России, но из-за токсичности хлорорганики это делают осторожно.
Самый простой способ проверить, горят ли синие предметы, — поджечь их обычной зажигалкой, но не забыв про технику безопасности. Хотите убедиться? Проведите эксперимент. Если ткань горит, миф разрушен. Если нет — поздравляем, вы нашли что-то действительно странное.
Синий цвет — это красиво, а не волшебно. Наука объясняет все его «чудеса». Но если вам вдруг захочется добавить в свою жизнь немного мистики — смотрите на небо. Оно тоже синее. И знаете что? Оно точно не горит. Ранее Life.ru рассказывал, как любимый цвет может рассказать тайны характера человека и его скрытые страхи.
Шедеврум