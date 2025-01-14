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14 января, 14:00

Тест: Только 10% меломанов смогут продолжить строки из песен «Любэ» на 6/6

Ровно 36 лет назад зародилась одна из самых популярных групп российской эстрады — «Любэ». Пришло время поблагодарить за хиты, на которых выросло не одно поколение!

«Любэ» — не просто музыкальная группа, а живое олицетворение многогранной русской души, в которой есть место для любви, боли, страсти и глубокого уважения к Родине. Каждая песня коллектива пропитана ностальгией о прошедших временах и искренними чувствами, способными затронуть самые глубокие струны. Миллионы слушателей по всему миру продолжают искренне восхищаться творчеством «Любэ», посещать концерты и подпевать в унисон артистам. Сегодня каждый из вас сможет не только насладиться знаменитыми хитами, но и доказать звание преданного поклонника!

Сериал «Убойная сила» не только сделал популярной песню «Любэ», но и принёс большую славу Константину Хабенскому. Сможете ли вы угадать все семь фильмов с известным актёром всего по одному кадру? Чувствуете, что время действительно как будто застыло? Всему виной ретроградный Марс! Почему карьера застопорилась, а в отношениях не хватает огонька и что с этим делать — рассказали в новом материале.

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