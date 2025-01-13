Жириновский, Ванга и «Симпсоны»: 4 невероятных предсказания о возрождении СССР в 2025 году

В последние годы всё чаще звучат голоса о возможном возрождении СССР, пусть и в изменённой форме. Некоторые аналитики, политологи и даже провидцы предсказывают объединение постсоветских государств, восстановление прежнего влияния или появление нового геополитического блока, напоминающего по структуре и идеологии Советский Союз. Стоит отметить, что эти прогнозы весьма спорны и вызывают как оптимизм у одних, так и резкое неприятие у других. Афганский провидец, Ванга и даже Жириновский — что эти одарённые личности говорили о судьбе России и кто ещё предсказывал возрождение СССР?

Предсказание Сидика Афгана о воскрешении Союза

«Нострадамус XXI века» и математик Сидик Афган предсказывал возрождение Советского Союза. Фото © YouTube / Сидик Афган

Сидик Афган, также известный как Мохаммед Сидик Кодамани или «Нострадамус XXI века», родился в Афганистане и достиг значительных успехов в научной сфере к своему совершеннолетию. Он разработал формулу для определения обратного бинома Ньютона и создал собственную теорию «математической философии», которая позволяет ему вычислять взаимосвязь событий и предсказывать будущее. Благодаря этой теории он смог предсказать важные исторические события, такие как распад Советского Союза, приход к власти Барака Обамы и возникновение конфликта в 2014 году. Афган стал заметной фигурой в математике и философии, его открытия демонстрируют уникальный подход к анализу и интерпретации мировых событий через призму чисел и формул.

Математик Сидик Афган, считает, что 2025 год станет переломным моментом, когда крупные державы, включая Россию, столкнутся с серьёзными переменами. Провидец и учёный, родившийся в Афганистане и обучавшийся в СССР, утверждает, что в 2025 году Россия найдёт новых союзников, что приведёт к созданию своего рода второго Советского Союза. Он предсказывает, что даже страны, ранее не рассматривавшие возможность объединения с Россией, будут стремиться к этому. Кроме того, Сидик полагает, что в отношениях между Россией и США в 2025 году возникнет взаимопонимание и Россия займёт главенствующую позицию.

Пророчество Владимира Жириновского о возвращении СССР

Что говорил Владимир Жириновский о Русском мире и новом СССР? Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Владимир Жириновский вновь оказался в центре внимания из-за своих пророчеств, которые неоднократно сбывались. Прошло почти три года с момента смерти политика, но его предсказания о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке всё ещё остаются актуальными. Жириновский также предсказывал нестабильность в этих регионах, а ещё он говорил про скорый конец США, где сейчас бушуют пожары. И вот слова Жириновского теперь кажутся пророческими — на фоне текущих событий.

Согласно записям, Владимир Жириновский прогнозировал, что 2025 год станет переломным для России, с воссоединением русского народа в пределах бывшего СССР: «В 2025 году — объединение Русского мира в границах СССР как минимум. В границах славянского мира как максимум — в 2040 году».

Также основатель партии ЛДПР утверждал, что Соединённые Штаты перестанут существовать в своём нынешнем формате, а Дональд Трамп не сможет предотвратить кризис. Жириновский также предсказывал распад НАТО и формирование новых международных альянсов, где Россия займёт ведущую роль. Кроме того, политик предполагал, что Евросоюз может распасться в 2025 году или немного позже.

Ванга о возрождении СССР «с новым лицом»

Пророчества Ванги о новом Советском Союзе. Фото © YouTube / Последнее предсказание Ванги

Известная болгарская пророчица также в своё время высказывала мнение о России и СССР в будущем. Ванга утверждала, что социализм вернётся с новым лицом, что Советский Союз обновится, а в Болгарии вновь появятся земледельческие кооперативы: «Социализм вернётся, но с новым лицом. Снова будет Советский Союз, но обновлённый. Опять будут земледельческие кооперативы и Болгария преодолеет трудности. Процветание Болгарии возможно только в союзе с Россией — она наша мать. Россия всегда была и будет великой силой. Пишите о Марксе, о Ленине, молодёжь должна их знать. Почему надо их стыдиться?»

В своём пророчестве Ванга подчёркивала, что процветание Болгарии возможно только в союзе с Россией, называя её «матерью» и утверждая, что наша страна всегда была и будет великой силой. Слепая провидица также предсказала, что старая Россия вернётся и примет название, аналогичное времени святого Сергия, получив признание за своё духовное превосходство, включая принятие мощи нашей страны и от США.

«Сейчас Россия называется Союз. Но вернётся старая Россия и будет называться так же, как при святом Сергии. Все признают её духовное превосходство, и Америка тоже. Случится это через 60 лет. До этого три страны сблизятся: Китай, Индия и Россия», — говорила знаменитая ясновидящая.

Предсказание из «Симпсонов»

Создатели «Симпсонов» много раз предсказывали будущее. Стоит ли и вправду ждать СССР в 2025 году? Фото © YouTube / Facrazy

«Симпсоны» — не просто мультсериал, это феномен, предсказавший множество событий, которые впоследствии произошли в реальном мире. Список впечатляет: президентство Дональда Трампа, победа на Олимпиаде в японском городе, вспышка свиного гриппа, скандал с телефонным прослушиванием. Даже появление смартфонов с голосовым управлением, удивительно похожим на Siri, было показано задолго до их появления. Такая точность предсказаний заставляет задуматься. Неужели авторы мультсериала обладают какой-то сверхъестественной интуицией? Или это удачное совпадение, математическая вероятность?

Если принять во внимание сбывшиеся пророчества «Симпсонов», то их сценарий о «шутке» с распадом СССР и воскрешении вождя, что сейчас мирно спит около Кремля, заслуживает внимания, хотя бы как пища для размышлений. Важно отметить, что предсказания в «Симпсонах» часто представлены в сатиричной или ироничной форме, что не исключает их возможной символической интерпретации. Поэтому вряд ли Советский Союз в современном мире начнёт существовать в привычной нам форме, которую все помнят. Но почему бы ему не перевоплотиться в усовершенствованную версию себя, например СССР 2.0?

Может ли СССР существовать в современности и каким был бы Союз в XXI веке? Фото © «Шедеврум»

Предсказания о возрождении СССР высказывали такие разные фигуры, как Владимир Жириновский, Ванга и создатели «Симпсонов». Их пророчества заставляют задуматься о вероятности подобного сценария, хотя и в разных формах. Жириновский предсказывал реинтеграцию постсоветского пространства в основном через политические и экономические процессы. Ванга, чьи предсказания до сих пор вызывают споры и интерпретации, указывает на возможные геополитические перемены, способные привести к возвращению влияния «советского наследия». А «Симпсоны» с их сюрреалистическим подходом предлагают более метафорический взгляд на вероятное «пробуждение» Советского Союза.