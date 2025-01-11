Тест: Лишь преданному фанату под силу угадать все 7 фильмов с Хабенским всего по одному кадру
Сегодня свой 53-й день рождения отмечает великий российский актёр Константин Хабенский. Самое время вспомнить культовые картины с его участием!
Один из самых ярких и талантливых актёров современности — Константин Хабенский — покорил сердца зрителей своей многогранностью и умением перевоплощаться в очень разных персонажей: от простого, но справедливого полицейского до сурового, но честного правителя. Его трудолюбие, стремление к совершенству и профессионализм заметны в каждом проекте, за который он берётся, а фильмы с участием Хабенского бьют рекорды по просмотрам и занимают первые строчки в рейтингах! Готовы доказать свою любовь к актёру и набрать максимальный балл? Тогда начинаем!
Хотите добиться такого же успеха и признания публики? Тогда ни в коем случае не рассказывайте о своих планах и достижениях этим пяти знакам зодиака, иначе их зависть сыграет с вами злую шутку. А эти пять забытых сказок СССР перенесут вас в беззаботное детство и окутают чувством ностальгии на всю зиму!
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Кадр из фильма «Убойная сила», «Собибор»,«Ночной дозор», «Адмирал» / Kinopoisk