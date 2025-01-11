Тест: Лишь преданному фанату под силу угадать все 7 фильмов с Хабенским всего по одному кадру

Один из самых ярких и талантливых актёров современности — Константин Хабенский — покорил сердца зрителей своей многогранностью и умением перевоплощаться в очень разных персонажей: от простого, но справедливого полицейского до сурового, но честного правителя. Его трудолюбие, стремление к совершенству и профессионализм заметны в каждом проекте, за который он берётся, а фильмы с участием Хабенского бьют рекорды по просмотрам и занимают первые строчки в рейтингах! Готовы доказать свою любовь к актёру и набрать максимальный балл? Тогда начинаем!