5 забытых сказок СССР: Их обожали наши родители, а современные дети про них и не слышали
В новогодние праздники Life.ru возвращает вас к зимнему волшебству! Рассказываем про сказки, которые стоит пересмотреть с детьми, чтобы напомнить им про советское волшебство.
Зимние праздники — это пора волшебства, семейных встреч и воспоминаний о детстве. Для многих поколений Новый год был не только временем подарков, но и магическим моментом, когда все сидели у телевизора, чтобы смотреть любимые новогодние фильмы. Среди них были сказки, которые передавались из поколения в поколение и оставались важным элементом праздника. Однако сегодня многие из этих фильмов ушли на второй план, уступив место современным фильмам и новогодним шоу. А ведь именно эти старые киноленты учили детей доброте, справедливости и любви, создавая уникальную атмосферу.
Среди советских новогодних фильмов можно выделить несколько, которые стали неотъемлемой частью зимних праздников и оставили глубокий след в сердцах зрителей. Они не только развлекают, но и учат важным жизненным урокам, актуальным и по сей день.
«Снежная сказка» (1959)
Фото © фильм «Снежная сказка», режиссёры Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая, сценаристы Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд / Kinopoisk
Старик Старый Год, не желая уступать место Новому Году, с помощью волшебных часов решает остановить время. За восстановление порядка берётся компания отважных героев, включая мальчика Митю и часового мастера. Сюжет полон волшебства и приключений, а сама история учит нас ценности времени и того, как важно не упускать момент.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)
Фото © фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», режиссёр Александр Роу, сценаристы Александр Роу, Николай Гоголь / Kinopoisk
Экранизация знаменитой повести Н.В. Гоголя, снятая режиссёром Александром Роу, сочетает в себе элементы комедии и сказки. Эта картина, ставшая символом советских новогодних каникул, рассказывает о приключениях кузнеца Вакулы, который, чтобы получить для своей возлюбленной царские черевички, едет в Петербург, преодолевая магические препятствия. Волшебство, юмор и неповторимая атмосфера делают этот фильм незаменимым спутником зимних праздников.
«Морозко» (1964)
Фото © фильм «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk
Одна из самых известных советских новогодних сказок о девушке Настеньке, её злобной мачехе и таинственном волшебнике Морозко. Этот фильм учит детей важным моральным ценностям: доброте, справедливости и любви. Он наполнен яркими персонажами, необыкновенными превращениями и, конечно же, волшебством. «Морозко» до сих пор остаётся любимым фильмом, создающим атмосферу настоящего новогоднего чуда.
«Снежная королева» (1966)
Фото © фильм «Снежная королева», режиссёр Геннадий Казанский, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk
Сказка по мотивам произведения Ганса Кристиана Андерсена, ставшая культовой в Советском Союзе. В центре сюжета — девочка Герда, которая отправляется на поиски своего друга Кая, похищенного Снежной королевой. Этот фильм затрагивает вечные темы верности, дружбы и любви, а также учит тому, что истинные чувства способны преодолеть любые преграды. Трогательная история с элементами волшебства остаётся актуальной и в наши дни.
«Тайна Снежной королевы» (1986)
Фото © фильм «Тайна Снежной королевы», режиссёр Николай Александрович, сценарист Вадим Коростылёв / Kino-teatr
Этот фильм является продолжением истории о Герде и Кае, теперь уже взрослеющих персонажах. В новой части появляется злая волшебница в лице Алисы Фрейндлих, и зрители вновь погружаются в мир, где магия и реальность переплетаются. Сюжет не только напоминает о важности борьбы с тёмными силами, но и о ценности дружбы и верности.
Совместный просмотр этих фильмов в кругу семьи даёт возможность не только вернуться в атмосферу зимних праздников, но и научить детей важным жизненным урокам. В то время как современные мультфильмы и шоу порой упрощают восприятие мира, старые советские киноленты раскрывают глубокие философские идеи. Они дают детям понять, что важно в жизни: любовь, дружба, доброта и вера в чудеса.
Возвращение к старым новогодним фильмам — это не просто возможность пережить момент ностальгии, но и шанс подарить нашим детям важные ценности. Сказки из прошлого, с их чудесами и уроками, могут стать настоящими наставниками, помогающими детям сформировать правильное восприятие мира.
Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk