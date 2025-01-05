Депутат Харламов объяснился за сравнение приморцев с опарышами: «Мой аккаунт взломан»
Спикер думы Дальнегорска Харламов заявил, что не сравнивал граждан с опарышами
Председатель думы Дальнегорского городского округа Никита Харламов заявил о взломе аккаунта, с которого от его имени в одном из телеграм-каналов был опубликован комментарий оскорбительного содержания про местных жителей. Сейчас профиль уже удалён. Об этом он сообщил в собственном канале также в Telegram.
«2 января с помощью вредоносной ссылки был взломан мой личный аккаунт! С 2 по 3 января от моего имени происходили массовые рассылки с оскорбительным содержанием. В сеть также попали материалы из личных переписок. Столкнувшись лично с такой ситуацией, хочу предупредить всех пользователей Сети об опасности перехода по ссылкам, полученным от незнакомых пользователей», — сказано в публикации.
В возмутившем людей комментарии от лица депутата была гифка с кучей опарышей, которых перекладывают с помощью лопатки, и двумя подписями: «Комментаторы [телеграм-канала] Administration_Dalnegorsk» и «Данила, лей побольше говна». В посте обсуждалось то, как местная прокуратура борется с проблемой вывоза твёрдых коммунальных отходов с городских улиц. Местные жители начали в массовом порядке жаловаться на переполненные мусорные баки, надзорное ведомство подтвердило нарушения, после чего вынесло представление мэру города и руководителю ответственного экологического оператора.
Занятно, что Дальнегорск не впервые за последнее время попадает в общественный скандал. Ранее Life.ru рассказывал, как мэр города Александр Теребилов оскорбился из-за шутки российского юмориста Юрия Стоянова, который в своём шоу «100янов» в образе ведущего новостей пошутил о краже 25 миллионов «мэром Ближнегорска». Чиновник назвал скетч «пошлым юмором», добавив, что Ближнегорска действительно не существует в России, а вот Дальнегорск — реальный город, к которому, как и к его жителям, следует проявлять уважение. Стоянов объяснился за шутку, сказав, что действительно не знал о существовании города и списал ситуацию на ошибку сценаристов выпуска шоу, которое, к слову, последний раз выходило в эфир в 2021 году.
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