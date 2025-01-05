Депутат Харламов объяснился за сравнение приморцев с опарышами: «Мой аккаунт взломан»

Председатель думы Дальнегорского городского округа Никита Харламов заявил о взломе аккаунта, с которого от его имени в одном из телеграм-каналов был опубликован комментарий оскорбительного содержания про местных жителей. Сейчас профиль уже удалён. Об этом он сообщил в собственном канале также в Telegram.

«2 января с помощью вредоносной ссылки был взломан мой личный аккаунт! С 2 по 3 января от моего имени происходили массовые рассылки с оскорбительным содержанием. В сеть также попали материалы из личных переписок. Столкнувшись лично с такой ситуацией, хочу предупредить всех пользователей Сети об опасности перехода по ссылкам, полученным от незнакомых пользователей», — сказано в публикации.