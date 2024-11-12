«Не смотрели карту»: Стоянов оправдался перед мэром «вымышленного‎» Дальнегорска за шутку

Юрий Стоянов прокомментировал претензии мэра Дальнегорска Александра Теребилова из-за шутки в одном из выпусков шоу «100янов». Актёр в роли ведущего новостей заявил, что чиновник якобы украл пять миллионов рублей из бюджета, «хотя мог бы и 25, как мэр Ближнегорска». В ответ Теребилов обиделся, назвав шутку «пошлым юмором», а артист объяснил, что считал город вымышленным.

Стоянов в интервью «Газете.Ru», заявил, что его шутку можно назвать несправедливой, но никак не пошлой. По его словам, выбор существующего города и человека для скетча — ошибка сценаристов, которые не посмотрели карту, а не актёров.

«Программа «100янов» последний раз выходила в эфир в 2021 году. Не я пошутил — человек, который играет это, персонаж пошутил. <…> Со словом «пошлость» надо уметь обращаться. Слово «пошлость» никогда не имело и не будет иметь отношения к тому, в чём я занят. Это я так отвечаю. А если это несправедливая [шутка], если действительно авторы не прогуглили, не посмотрели в Интернете, есть ли такой город, это, конечно, ошибка, но это их ошибка. Причём тут я?» — высказался юморист.