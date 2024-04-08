"Я был вынужден": Стоянов рассказал о дикой неловкости из-за женских ролей в "Городке"

Актёр Юрий Стоянов признался, что ему всегда было "дико неловко" играть женщин в скетч-шоу "Городок". По словам артиста, его ломал момент, когда нужно было переодеваться в платье и вживаться в роль противоположного пола.

"Я всегда испытывал дикую неловкость от этого. До того как это надо было сделать. В тот момент, когда ты входишь в кадр, — это уже профессия, это просто ещё одна роль. Я был изначально вынужден это делать", — пояснил Стоянов в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её YouTube-канале.

Артист добавил, что в этом не было никакого трансвестизма или реализации латентных потаённых проблем. По словам Стоянова, в таком случае это была бы патология, которую русский человек никогда бы не принял. Стоянов отметил, что зрителям нравились его образы.

"Есть зритель, и его очень тяжело обмануть. И если он это принимал, значит, в этом, давайте я совсем грубо скажу, патологии не было никакой", — подчеркнул народный артист.

Телевизионная сатирическая программа "Городок" с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова выходила с 1993 по 2012 год и была закрыта в связи со смертью Олейникова. Всего было выпущено 439 выпусков (с учётом передачи "В Городке").