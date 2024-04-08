"Я был вынужден": Стоянов рассказал о дикой неловкости из-за женских ролей в "Городке"
Стоянов рассказал, что ему было очень неловко играть женские роли в "Городке"
Актёр Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Актёр Юрий Стоянов признался, что ему всегда было "дико неловко" играть женщин в скетч-шоу "Городок". По словам артиста, его ломал момент, когда нужно было переодеваться в платье и вживаться в роль противоположного пола.
"Я всегда испытывал дикую неловкость от этого. До того как это надо было сделать. В тот момент, когда ты входишь в кадр, — это уже профессия, это просто ещё одна роль. Я был изначально вынужден это делать", — пояснил Стоянов в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её YouTube-канале.
Артист добавил, что в этом не было никакого трансвестизма или реализации латентных потаённых проблем. По словам Стоянова, в таком случае это была бы патология, которую русский человек никогда бы не принял. Стоянов отметил, что зрителям нравились его образы.
"Есть зритель, и его очень тяжело обмануть. И если он это принимал, значит, в этом, давайте я совсем грубо скажу, патологии не было никакой", — подчеркнул народный артист.
Телевизионная сатирическая программа "Городок" с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова выходила с 1993 по 2012 год и была закрыта в связи со смертью Олейникова. Всего было выпущено 439 выпусков (с учётом передачи "В Городке").
Ранее Юрий Стоянов признался, что никогда не любил первые выпуски "Городка". Актёр призвал зрителей не смотреть начальные эпизоды.