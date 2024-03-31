Юрий Стоянов просит не смотреть первые серии "Городка"
Актёр Стоянов признался, что никогда не любил первые выпуски "Городка"
Актёр Юрий Стоянов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Актёр театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов призвал не смотреть первые выпуски юмористической программы "Городок", однако уверен, что зрители поступят с точностью наоборот. Более того, его расстраивает, что начальные серии шоу нельзя уничтожить, так как они — часть истории.
"К сожалению, их нельзя уничтожить, это уже часть истории. Но смотреть их не надо", — добавил артист в диалоге с порталом WomanHit.
Актёр также поделился, что не нравился себе в женских ролях, однако выбора как такого не было, потому что его партнёр Илья Олейников носил усы. Несмотря на то что такие роли не приносили ему никакого удовольствия, он сыграл более трёх тысяч женских образов.
"Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта. Но когда я входил в кадр, я обязан был сам себе нравиться", — резюмировал артист.
Ранее Стоянов объяснял, что современные фильмы-сказки возглавляют списки самых кассовых российских картин, потому что сказки — "очень важный кусок хорошего, спокойного, доброго, надёжного прошлого".