Юрий Стоянов просит не смотреть первые серии "Городка"

Актёр театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов призвал не смотреть первые выпуски юмористической программы "Городок", однако уверен, что зрители поступят с точностью наоборот. Более того, его расстраивает, что начальные серии шоу нельзя уничтожить, так как они — часть истории.

"К сожалению, их нельзя уничтожить, это уже часть истории. Но смотреть их не надо", — добавил артист в диалоге с порталом WomanHit.

Актёр также поделился, что не нравился себе в женских ролях, однако выбора как такого не было, потому что его партнёр Илья Олейников носил усы. Несмотря на то что такие роли не приносили ему никакого удовольствия, он сыграл более трёх тысяч женских образов.

"Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта. Но когда я входил в кадр, я обязан был сам себе нравиться", — резюмировал артист.