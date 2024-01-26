Стоянов объяснил популярность фильмов-сказок в России любовью людей к прошлому

Современные фильмы-сказки неспроста возглавляют списки самых кассовых российских картин. Всё дело в желании людей передать потомству проверенные временем истории, заявил народный артист РФ Юрий Стоянов.

По данным ЕАИС, половину позиций в топ-10 самых коммерчески успешных отечественных фильмов занимают сказки. Среди них "Чебурашка", "Бременские музыканты", "По щучьему велению" и другие.

"Сказки — очень важный кусок хорошего, спокойного, доброго, надёжного прошлого. Люди хотят передать его детям и внукам. Это очень талантливые истории, проверенные поколениями", — объяснил растущую популярность жанра Стоянов в интервью НСН.

Актёр напомнил, что тенденция обращаться за идеями к произведениям прошлого свойственна не только России. Эта мода давно приобрела всемирный масштаб, заключил он.