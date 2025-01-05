Мощное «арктическое вторжение» придёт в Москву после тёплого Рождества

К середине января население центральной части России и в частности Москвы может столкнуться с мощным «арктическим вторжением». Таким прогнозом поделились в центре погоды «Фобос».

«Специалисты рассказали, что на Рождество в Центральную Россию придёт потепление, но в середине января его может сменить мощное арктическое вторжение», — сказано в публикации.

Тепло вернётся в регион в конце января. Согласно прогноза, начало февраля тоже будет тёплым.