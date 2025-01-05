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Регион
5 января, 12:27

Мощное «арктическое вторжение» придёт в Москву после тёплого Рождества

«Фобос»: К середине января в Москве может начаться арктическое вторжение

К середине января население центральной части России и в частности Москвы может столкнуться с мощным «арктическим вторжением». Таким прогнозом поделились в центре погоды «Фобос».

«Специалисты рассказали, что на Рождество в Центральную Россию придёт потепление, но в середине января его может сменить мощное арктическое вторжение», — сказано в публикации.

Тепло вернётся в регион в конце января. Согласно прогноза, начало февраля тоже будет тёплым.

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К слову, средняя температура воздуха в столице за 2024 год составила 8,2 градуса. Этот показатель стал рекордом жары для Москвы за всю историю наблюдений за погодой, которые ведутся вот уже 245 лет.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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