Россиянкам рассказали, с чем лучше всего носить угги и валенки этой зимой

Стилист, fashion-инфлюенсер и наставник Эльвира Янковская рассказала, что угги и валенки можно носить с трикотажными юбками и платьям. Об этом сообщает «Газета.ru».

Эксперт также поделилась, что самым простым вариантом будет сочетать обувь с джинсами, брюками, укороченным пуховиком, натуральной или тедди-шубой, утеплённым пальто или дублёнкой. Она также добавила, что угги отлично подойдут для образов с легинсами и плотными колготками.

«Надевайте шарф, уютную шапку или наушники и стильный стристайл-образ готов», — посоветовала стилист.

Кроме того, обувь сочетается с длинным пальто, пуховиком, короткой курткой-авиатором. Ультра-модницы сверху могут надеть вязаные гольфы или гетры. Трикотажные юбки, платья с длиной миди или макси отлично подойдут для укороченных угг. Идеально, если трикотаж будет плотный, с небольшим ворсом, уверена fashion-инфлюенсер.

По мнению Янковской, стоит выбирать оверсайз-варианты: пальто с палантином или объёмным шарфом, тонкой шапочкой или кепкой, свитер с легинсами и пуховиком. Кроме того, угги и валенки сочетаются с длинными перчатками, варежками, большими сумками-тоута и стильными багетами. В этом случае лучше ориентироваться не на обувь, а на весь образ в целом, считает эксперт.