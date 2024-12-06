Россиянам дали советы по выбору лучших валенок на зиму

Старые добрые валенки набирают былую популярность среди россиян. Сегодня носит их не только поколение, выросшее во времена СССР, но и молодёжь. Производители делают обувь на любой вкус и цвет и по разным ценам, пишет «Вечерняя Москва».

Например, классические валенки ручной валки, которые носили наши бабушки и дедушки в деревнях, можно приобрести за три-четыре тысячи рублей. Знатоки обуви считают их самыми правильными, поскольку они изготовлены с минимальным применением заводских аппаратов.

Модели с различными дополнениями стоят дороже: от пяти тысяч рублей и выше. Можно сэкономить и купить валенки с подошвой. Как ни странно, но стоимость таких моделей начинается от двух тысяч рублей. Они более удобны для жителей города, так как отлично справляются с любыми капризами погоды и не мокнут.