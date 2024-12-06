Россиянам дали советы по выбору лучших валенок на зиму
Врачи советуют выбирать валенки на размер больше, чтобы не мёрзли ноги
Старые добрые валенки набирают былую популярность среди россиян. Сегодня носит их не только поколение, выросшее во времена СССР, но и молодёжь. Производители делают обувь на любой вкус и цвет и по разным ценам, пишет «Вечерняя Москва».
Например, классические валенки ручной валки, которые носили наши бабушки и дедушки в деревнях, можно приобрести за три-четыре тысячи рублей. Знатоки обуви считают их самыми правильными, поскольку они изготовлены с минимальным применением заводских аппаратов.
Модели с различными дополнениями стоят дороже: от пяти тысяч рублей и выше. Можно сэкономить и купить валенки с подошвой. Как ни странно, но стоимость таких моделей начинается от двух тысяч рублей. Они более удобны для жителей города, так как отлично справляются с любыми капризами погоды и не мокнут.
При выборе валенок надо обращать внимание на их жёсткость. Если материал мягкий, то он быстро придёт в негодность. Качественная пара должна хорошо держать форму и иметь слегка горьковатый запах войлока. Врачи советуют покупать валенки на размер больше. В тесной обуви ноги мёрзнут гораздо быстрее за счёт плохой терморегуляции. Также их сложно надеть с тёплым носком.
Стоит отметить, что популярность валенок в последнее время взлетела на 40%. В связи с этим повышаются и цены на этот вид обуви. К Новому году некоторые модели могут подорожать до 10 тысяч рублей. По словам терапевта, лучше покупать валенки с небольшим каблучком, чтобы не было плоскостопия. Кроме того, их можно носить дома на босую ногу для массажа и улучшения кровообращения стопы.
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